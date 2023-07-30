Діти будуть в захваті: Як зробити цукати з кабачків

Літній сезон принесе нам велику кількість кабачків, і ці ароматні овочі можна зберегти на зиму, щоб насолоджуватися їх смаком під час холодних вечорів. Одним зі способів зберігання кабачків є приготування смачних цукатів.

Фудблогерка Юлія з ніком fermerka.ua поділилася своїм рецептом цих солодких десертів на своїй сторінці в Instagram.

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Цукати з кабачків можна не тільки вживати як альтернативу магазинним цукеркам, що особливо сподобається дітям, а й додавати до випічки або використовувати для готування різноманітних десертів.

Рецепт кабачкових цукатів

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Інгредієнти:

Кабачки

Цукор (на 1 кг кабачків – 200 г цукру)

Сік 1 лимона

Спосіб приготування:

Кабачки очистити від шкірки та серцевини і нарізати їх кубиками. Кубики з кабачків обсипати цукром та залишити на 30 хвилин. Додати до кабачків сік лимона, поставити на вогонь і довести до кипіння. Готувати на слабкому вогні протягом години, а після цього дозволити повністю охолонути. Кабачки можна сушити у сушарці протягом 2 годин або в духовці протягом 6 годин при температурі 60 градусів.

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