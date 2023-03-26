Для чего добавлять аспирин при стирке: эффективный лайфхак

Во время стирки вещей бывает так, что пятна остаются или когда вещи белого цвета недостаточно выстирались. Если вы хотите решить проблему быстро, следует попробовать добавлять во время стирки таблетку аспирина.

Если положить аспирин в стиральную машину можно справиться с сильным загрязнением белья, а также на долгое время сохранить его белье. Оказывается, аспирин – эффективное народный пятновыводитель.

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Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно взять 10 таблеток аспирина и растереть в порошок и растворить их в нескольких литрах теплой воды. Замочите белье с пятнами или вещи белого цвета в полученном растворе на несколько часов и закиньте в стиралку и включите в нужный режим стирки.

Такая схема стирки вещей поможет вывести практически любые пятна и убрать желтизну из белых вещей.

Можно обойтись и без предварительного замачивания. Разотрите в порошок несколько таблеток и добавьте в стиральный порошок, когда будете включать машинку.

Для ручной стирки вещей с аспирином возьмите глубокий тазик и покрошите в него 5-8 таблеток, добавьте 10-12 литров теплой воды. Замочите белье в получившемся составе на 6-8 часов. Вымыть в растворе вещи и тщательно прополоскать.

Также аспирин помогает бороться с накипью. Для этого нужно растереть 5 таблеток в порошок и смешать с кондиционером. Засыпать смесь в контейнер для стирального порошка и включить режим холодной стирки, не закладывая в стиралку вещи.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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