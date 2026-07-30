Для любителей пикантных закусок: рецепт маринованного чеснока на зиму
Если вам нравится квашеная капуста, свекла "лепесток" или морковь по-корейски, стоит попробовать и квашеный чеснок. Он обладает приятным пикантным вкусом и прекрасно сочетается с мясными блюдами, рыбой, картофелем, колбасками и другими гарнирами.
Об этом пишет Shuba. Этот рецепт базовый, поэтому по желанию его легко разнообразить. К рассолу можно добавить перец чили, прованские или итальянские травы или другие специи, которые сделают вкус еще отчетливее.
Кроме превосходных вкусовых качеств, чеснок ценят и его полезные свойства. Он содержит витамины B6 и C, селен, марганец, антиоксиданты и другие полезные вещества. Чеснок также известен своими природными противовоспалительными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, поэтому такая домашняя заготовка станет уместной в холодное время года.
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Ингредиенты
- чеснок – 1,5 кг;
- вода - 2 л;
- свекла – 1 шт. (по желанию, для цвета);
- сахар – 1 ст. л.;
- соль - 2,5 ст. л.;
- черный перец горошком – по вкусу;
- лавровый лист – 5 шт.
Способ приготовления
Шаг 1
Очистите головки чеснока, оставив один-два верхних слоя шелухи. Переложите их в глубокую миску и залейте полностью холодной водой.
Шаг 2
Поставьте сверху плоскую тарелку, а на нее – небольшой фитиль, например банку с водой.
Шаг 3
Оставьте чеснок в воде на 8–10 часов или всю ночь. После этого тщательно промойте.
Шаг 4
Приготовьте рассол. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и чёрный перец. Доведите до кипения, проварите 2–3 минуты, после чего охладите.
Шаг 5
Переложите чеснок в чистую трехлитровую банку. Залейте охлажденным рассолом так, чтобы он покрывал чеснок примерно на 2 см, оставив немного свободного места для брожения.
Шаг 6
Закройте банку крышкой и поставьте ее на поддон или тарелку, так как во время ферментации рассол может переливаться через край.
Шаг 7
Оставьте банку в теплом месте на 1–1,5 месяца. Продолжительность брожения зависит от температуры в помещении.
Шаг 8
После ферментации промойте чеснок и слейте старый рассол. Приготовьте новый по тому же рецепту, но уже без добавления сахара. Если хотите придать чесноку розовый оттенок, добавьте к свежему рассолу сок одной свеклы. Готовую заготовку храните в темном прохладном месте.
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