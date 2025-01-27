Для украинцев планируют сделать ежегодную выплату в 6500 грн: о чем речь

Услугу "Теплая зима", которая была введена в 2024 году, планируют сделать ежегодной. Также Министерство социальной политики ввело программу "Ребенок не один", направленную на поддержку потерявших родителей детей.

"Мы впервые ввели услугу и выплату "Теплая зима", которой раньше не существовало. Планируем сделать ее ежегодной, чтобы помочь людям и семьям в сложных обстоятельствах, воспитывающих детей, подготовиться к зимнему периоду", - сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович .

Эта выплата была частью "Зимней поддержки" и предоставлялась малообеспеченным семьям с детьми и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Семьи получали единовременное пособие в размере 6 500 грн на каждого ребенка до 18 лет для приобретения зимней одежды и обуви. Поддержка также распространялась на людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ.

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В 2024 году на эту программу было направлено более 3,9 млрд. грн.

Еще одной важной инициативой стала программа "Ребенок не один". Она финансово поддерживает родственников, временно ухаживающих за детьми, потерявшими родителей.

"Раньше, когда ребенок сиротел, бюрократические процедуры занимали определенное время. Родственники, готовые временно ухаживать за ребенком, часто не могли сделать это из-за финансовых трудностей. Например, бабушка с низкой пенсией была вынуждена отдавать ребенка в приют. Мы впервые ввели выплату, которая позволяет обеспечить содержание ребенка, пока решается его статус или ищут приемную семью", – объяснила Жолнович.

В 2024 году на реализацию этой программы было выделено 28,4 млн грн.

27 января министерша представила основные результаты работы ведомства за год. Одним из ключевых достижений стало внедрение новых социальных программ, которые, по словам Жолнович, направлены на адресную помощь наиболее уязвимым категориям граждан.

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