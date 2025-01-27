Для українців планують зробити щорічною виплату у 6500 грн: про що мова

Послугу "Тепла зима", яка була впроваджена у 2024 році, планують зробити щорічною. Також Міністерство соціальної політики запровадило програму "Дитина не одна", спрямовану на підтримку дітей, які втратили батьків.

"Ми вперше запровадили послугу і виплату "Тепла зима", якої раніше не існувало. Плануємо зробити її щорічною, щоб допомогти людям і сім’ям у складних обставинах, які виховують дітей, підготуватися до зимового періоду", – повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Ця виплата була частиною "Зимової підтримки" і надавалася малозабезпеченим сім’ям із дітьми та внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Родини отримували одноразову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину до 18 років для придбання зимового одягу та взуття. Підтримка також поширювалася на людей із інвалідністю І групи серед ВПО.

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У 2024 році на цю програму було спрямовано понад 3,9 млрд грн.

Ще однією важливою ініціативою стала програма "Дитина не одна". Вона фінансово підтримує родичів, які тимчасово доглядають за дітьми, що втратили батьків.

"Раніше, коли дитина сиротіла, бюрократичні процедури займали певний час. Родичі, які були готові тимчасово доглядати за дитиною, часто не могли зробити це через фінансові труднощі. Наприклад, бабуся із низькою пенсією була змушена віддавати дитину до притулку. Ми вперше запровадили виплату, яка дозволяє забезпечити утримання дитини, поки вирішується її статус чи шукають прийомну сім’ю", – пояснила Жолнович.

У 2024 році на реалізацію цієї програми виділили 28,4 млн грн.

27 січня міністерка представила основні результати роботи відомства за рік. Одним із ключових досягнень стало впровадження нових соціальних програм, які, за словами Жолнович, спрямовані на адресну допомогу найвразливішим категоріям громадян.

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