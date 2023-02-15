'До 80% личного состава': Маляр рассказала о потерях оккупантов на востоке

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что потери в некоторых отрядах оккупантов достигают 80%. Речь идет о российских войсках, пытающихся атаковать на востоке Украины.

Кроме того, россияне начинают терять доверие к военному командованию рф. Об этом Маляр сообщила в своем Telegram-канале.

"На востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет рф. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери. В частности, в некоторых штурмовых отрядах ПИК "Вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава", – говорится в сообщении.

Маляр отметила, что оккупанты не проводят эвакуацию раненых и не забирают тела погибших россиян.

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"Среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий", – добавила она.

Заместитель главы Минобороны указала, что все больше оккупантов сознают, что их командиры неадекватно оценивают ситуацию на фронте. Об этом свидетельствует применение отрядов смертников, когда недостаточно подготовленных мобилизованных отправляют на передовую.

"В частности только один начальный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток", – пояснила она.

Однако мобилизованные россияне намеренно повреждают боевую технику, чтобы не умирать пушечным мясом.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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