Добавьте всего один ингредиент: как избавиться от неприятного запаха при жарке капусты

Что добавить в капусту во время жарки, чтобы нейтрализовать характерный плохой запах

При жарке капуста выделяет характерный запах, который некоторые считают очень неприятным. Но далеко не все повара и хозяйки знают, что его можно легко нейтрализовать с помощью только одного прибавочного продукта, который к тому же сделает блюдо еще более полезным.

Если ввести в состав рецепта молоко, то вкусовые качества жареной капусты станут только лучше, пишет pixelinform. Кроме вкуса, внешнего вида и личных ассоциаций аромат блюда – это одна из 4-х основных составляющих, которые формируют впечатление человека от пищи.

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Что добавить к капусте в процессе жарки, чтобы убрать характерный запах

Этот не самый приятный запах появляется при термической обработке капусты, а обычное молоко прекрасно сочетается с овощами и устраняет ненужный аромат, что делает блюдо более нежным и вкусным.

На полкилограмма капусты добавьте не более половины стакана молока средней жирности. После того как добавите молоко, накройте сковороду крышкой.

Благодаря этому трюку можно не только улучшить вкус капусты, но и сохранить его качества, а после приготовления овощ останется хрустящим. Также этот совет подойдет, если вы готовите начинку для выпечки.

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