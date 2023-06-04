Дополнит любое блюдо: рецепт маринованного лука от Евгения Клопотенко
Этот лук станет отличным дополнением к любому блюду. Она придаст блюдам выразительность и сделает их вкус еще ярче.
Ингредиенты:
– 200 г лука (синий, белый, репчатый)
– 50 г сахара
– 50 г соли
– 100 г уксуса 6%
– 150 мл теплой воды
– 2 горошины душистого перца
– 1 бутон гвоздики
– 1 лавровый лист (по желанию)
–дробка куркумы (по желанию)
Способ приготовления:
1. Возьмите большой лук, почистите его и нарежьте тонкими полукольцами. Поместите в емкость для маринования.
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2. В кастрюле подогрейте воду до 40-45 градусов. Выключите огонь, добавьте сахар, соль и уксус. Все перемешайте.
3. Лук залейте маринадом, добавьте горошины душистого перца и гвоздику. Также по вкусу добавьте лавровый лист. Если хотите, добавьте также куркуму – лук приобретет желтый цвет.
4. Закройте емкость и оставьте мариноваться при комнатной температуре. Для белого и синего лука достаточно 1 часа, для репчатого – 3 часа. Лук в маринаде хранится в холодильнике до 3 дней.
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