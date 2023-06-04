Доповнить будь-яку страву: рецепт маринованої цибулі від Євгена Клопотенка

Ця цибуля стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Вона надасть стравам виразності та зробить їх смак ще яскравішим.

Інгредієнти:

– 200 г цибулі (синя, біла, ріпчаста)

– 50 г цукру

– 50 г солі

– 100 г оцту 6%

– 150 мл теплої води

– 2 горошини духмяного перцю

– 1 бутон гвоздики

– 1 лавровий лист (за бажанням)

–дрібка куркуми (за бажанням)

Спосіб приготування:

1. Візьміть велику цибулю, почистьте її та наріжте тонкими напівкільцями. Покладіть у ємність для маринування.

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2. В каструлі підігрійте воду до 40-45 градусів. Виключіть вогонь, додайте цукор, сіль та оцет. Все перемішайте.

3. Цибулю залийте маринадом, додайте горошини духмяного перцю та гвоздику. Також, за смаком додайте лавровий лист. Якщо хочете, додайте також куркуму – цибуля набуде жовтого кольору.

4. Ємність закрийте та залиште маринуватися за кімнатної температури. Для білої та синьої цибулі достатньо 1 години, для ріпчастої – 3 години. Цибуля у маринаді зберігається у холодильнику до 3 днів.

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