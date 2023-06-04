Дополнит любое блюдо: рецепт маринованного лука от Евгения Клопотенко

Этот лук станет отличным дополнением к любому блюду. Она придаст блюдам выразительность и сделает их вкус еще ярче.

Ингредиенты:

– 200 г лука (синий, белый, репчатый)

– 50 г сахара

– 50 г соли

– 100 г уксуса 6%

– 150 мл теплой воды

– 2 горошины душистого перца

– 1 бутон гвоздики

– 1 лавровый лист (по желанию)

–дробка куркумы (по желанию)

Способ приготовления:

1. Возьмите большой лук, почистите его и нарежьте тонкими полукольцами. Поместите в емкость для маринования.

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2. В кастрюле подогрейте воду до 40-45 градусов. Выключите огонь, добавьте сахар, соль и уксус. Все перемешайте.

3. Лук залейте маринадом, добавьте горошины душистого перца и гвоздику. Также по вкусу добавьте лавровый лист. Если хотите, добавьте также куркуму – лук приобретет желтый цвет.

4. Закройте емкость и оставьте мариноваться при комнатной температуре. Для белого и синего лука достаточно 1 часа, для репчатого – 3 часа. Лук в маринаде хранится в холодильнике до 3 дней.

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