Дожди на подходе: какие области накроют ливни и как долго продлится непогода

В ряде регионов Украины в ближайшее время пройдут дожди и грозы. Ненастье задержится на несколько дней.

Об этом говорится в данных Укргидрометцентра. В ближайшие три дня преимущественно будет наблюдаться сухая погода. Однако в ночь на 17 апреля на территории Черниговской и Сумской областей возможны осадки. Днем 18 апреля пройдет дождь в Закарпатье и в районах Прикарпатья, а 19 апреля дожди и отдельные грозы охватят большинство западных регионов.

Осадки, по прогнозам, будут незначительными и кратковременными. Сильного дождя пока не ожидается. Ветер – преимущественно с юго-востока, его скорость будет составлять 5–12 м/с.

Температурный фон

Температура воздуха продолжит расти. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+12 °C, днем от +8 до +23 °C. В Закарпатье возможно повышение до +26 °C. В субботу, 19 апреля, в западных областях ожидается +15…+20°C.

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Пасхальный прогноз

По предварительным данным, в субботу, 20 апреля, на Пасху местами возможны осадки. В частности, дожди могут пройти в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

А уже с понедельника, 21 апреля, зонты могут пригодиться жителям всех западных областей. Вероятны дожди также в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

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