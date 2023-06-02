Древнегреческую золотую монету, вывезенную из Крыма советской властью, продали за рекордную сумму (фото)

Золотой статер из Пантикапея с лицом сатира, созданный примерно в 340–325 гг. до н. э., продали более чем за 4,8 миллиона фунтов стерлингов, установив рекорд самой дорогой старинной монеты, проданной на аукционе.

Как сообщает The Art Newspaper, монета из Древней Греции была продана на аукционе Numismatica Ars Classica в Цюрихе на прошлой неделе за 5,39 млн швейцарских франков вместе с комиссиями.

На монете с одной стороны изображена голова Сатира, а с другой — грифон, держащий во рту копье. Его ценность продавец объяснил особенностью дизайна, а также его редкостью – считалось, что это одна из трех существующих в своем роде и единственная, не находящаяся в музейной коллекции.

Считается, что монету изготовили в IV веке до н.э. в древнегреческом городе Пантикапей, неподалеку от современной Керчи на восточном побережье Крыма. Пантикапей являлся частью Боспорского царства.

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Как-то советские власти вывезли эту монету из Крыма в музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В его коллекции она была до начала 30-х годов, после чего музей распродал много экспонатов, чтобы собрать деньги для советского правительства.

Как утверждает издание, таким образом монета из Пантикапея стала самой дорогой античной монетой.

Издание отмечает, что самой дорогой монетой, когда-либо проданной на аукционе, является двойной орел 1933 стоимостью 20 долларов из золота, который продали за 18,9 миллиона долларов на Sotheby's в 2021 году.

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