Дрон атаковал многоэтажку в Кировоградской области: загорелся масштабный пожар, ранены мама с двумя детьми (фото)

В ночь на 18 февраля российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в городе Долинская Кропивницкого района Кировоградской области. В результате удара вспыхнул пожар, пострадали три человека — двое детей и их мать.

Об этом сообщили глава ОВА Андрей Райкович в Telegram, ГСЧС в Facebook. "Сложная ночь для Кировоградщины. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской. Трое пострадавших - мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась."

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По словам главы области, из дома эвакуировали жителей 38 квартир.

Опубликованные фото показывают масштабный пожар, бушующий после удара.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Кроме того, как отметил Райкович, российские дроны атаковали и Кропивницкий район, однако там обошлось без пострадавших.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

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