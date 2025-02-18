Дрон атакував багатоповерхівку на Кіровоградщині: зайнялась масштабна пожежа, поранені мама з двома дітьми (фото)

У ніч на 18 лютого російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у місті Долинська, що в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, постраждали троє людей — двоє дітей та їхня мати.

Про це повідомили голова ОВА Андрій Райкович у Telegram, ДСНС у Facebook. "Складна ніч для Кіровоградщини. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала."

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За словами очільника області, з будинку евакуювали мешканців 38 квартир.

Опубліковані фото показують масштабну пожежу, що вирувала після удару.

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Крім того, як зазначив Райкович, російські дрони атакували й Кропивницький район, однак там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, армія РФ атакувала дронами Суми.

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