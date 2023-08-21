Дрон атаковал военный аэродром 'Шайковка', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Утром 21 августа в Калужской области россии беспилотник атаковал аэродром "Шайковка", где базируются бомбардировщики Ту-22М3, наносящие ракетные удары по Украине.

По данным российских пабликов, был поврежден один "не эксплуатировавшийся" самолет.

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Как сообщает ТГ-канал оккупантов "База", дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. По предварительной информации в результате падения получил повреждение "неиспользуемый" самолет. Он находился на аэродроме. Однако официально эта информация не подтверждена.

Утром губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на территории Кировского района "была отбита атака БПЛА".

"Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет", – сказал чиновник.

Шайковка – военный аэродром первого класса, расположен на западе Калужской области, вблизи Смоленской области. На аэродроме базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк РФ.

Напомним, российское Минобороны 20 августа сообщило, что аэродром "Сольцы" был атакован БПЛА. В результате один из бомбардировщиков получил повреждения.

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По данным мониторинговых изданий, на аэродроме в "Сольце" базировались около 10 самолетов Ту-22М3, отмечалось, что были повреждены два бомбардировщика.

Также стало известно, что после атаки на аэродром несколько бортов Ту-22м3 из "Сольцы" перенаправили на "Оленью".

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