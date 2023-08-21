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Дрон атакував військовий аеродром "Шайковка", звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Билім Олена

Дрон атакував військовий аеродром 'Шайковка', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Вранці 21 серпня у Калузькій області росії безпілотник атакував аеродром "Шайковка", де базуються бомбардувальники Ту-22М3, що завдають ракетних ударів по Україні.

За даними російських пабліків, було ушкоджено один літак, який "не експлуатувався".

Дрон атакував військовий аеродром ''Шайковка'', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

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Дрон атакував військовий аеродром ''Шайковка'', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак
Дрон атакував військовий аеродром ''Шайковка'', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Як повідомляє ТГ-канал окупантів "База", дрон-камікадзе впав на території аеродрому вранці 21 серпня. За попередньою інформацією в результаті падіння отримав пошкодження літак, що "не використовується". Він знаходився на аеродромі. Проте офіційно цю інформацію не підтверджено.

Дрон атакував військовий аеродром ''Шайковка'', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Зранку губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що на території Кіровського району "було відбито атаку БПЛА".

"Постраждалих та інших руйнувань інфраструктури немає", – запевнив чиновник.

Дрон атакував військовий аеродром ''Шайковка'', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Шайковка — військовий аеродром першого класу, розташований на заході Калузької області, поблизу Смоленської області. На аеродромі базується 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ. 

Дрон атакував військовий аеродром ''Шайковка'', звідки росіяни обстрілюють Україну, і пошкодив літак

Нагадаємо, російське Міноборони 20 серпня повідомило, що аеродромі “Сольци" було атаковано БПЛА. У результаті один з бомбардувальників зазнав пошкоджень.

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За даними моніторингових видань, на аеродромі у “Сольци" базувалися близько 10 літаків Ту-22М3. Зазначалося, що було ушкоджено два бомбардувальники.

Також стало відомо, що після атаки на аеродром кілька бортів Ту-22м3 з "Сольци" перенаправили на "Оленью".

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