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Дрон атаковал военный аэродром "Шайковка", откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Былим Елена

Дрон атаковал военный аэродром 'Шайковка', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Утром 21 августа в Калужской области россии беспилотник атаковал аэродром "Шайковка", где базируются бомбардировщики Ту-22М3, наносящие ракетные удары по Украине.

По данным российских пабликов, был поврежден один "не эксплуатировавшийся" самолет.

Дрон атаковал военный аэродром ''Шайковка'', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

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Дрон атаковал военный аэродром ''Шайковка'', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет
Дрон атаковал военный аэродром ''Шайковка'', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Как сообщает ТГ-канал оккупантов "База", дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа. По предварительной информации в результате падения получил повреждение "неиспользуемый" самолет. Он находился на аэродроме. Однако официально эта информация не подтверждена.

Дрон атаковал военный аэродром ''Шайковка'', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Утром губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на территории Кировского района "была отбита атака БПЛА".

"Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет", – сказал чиновник.

Дрон атаковал военный аэродром ''Шайковка'', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Шайковка – военный аэродром первого класса, расположен на западе Калужской области, вблизи Смоленской области. На аэродроме базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк РФ.

Дрон атаковал военный аэродром ''Шайковка'', откуда россияне обстреливают Украину, и повредил самолет

Напомним, российское Минобороны 20 августа сообщило, что аэродром "Сольцы" был атакован БПЛА. В результате один из бомбардировщиков получил повреждения.

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По данным мониторинговых изданий, на аэродроме в "Сольце" базировались около 10 самолетов Ту-22М3, отмечалось, что были повреждены два бомбардировщика.

Также стало известно, что после атаки на аэродром несколько бортов Ту-22м3 из "Сольцы" перенаправили на "Оленью".

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