Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ: загорелся пожар (фото)

В ночь на 14 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе в Краснодарском крае России. По информации российских пабликов, местные жители слышали серию мощных взрывов — их было около десяти

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Взрывы раздались примерно в 03:00 по местному времени на территории нефтеперерабатывающего завода. После этого в городе включили сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о масштабном пожаре на предприятии.

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В соцсетях появились фото и видео, на которых видны горящие объекты на территории НПЗ.

По данным российского ресурса Mash, возгорание на территории завода произошло якобы в результате падения обломков сбитого беспилотника. Огонь охватил один из участков предприятия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки и заявил о возгорании одного из резервуаров с бензином. По его словам, площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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