Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе: занялся масштабный пожар (видео)

Ночью 3 марта ударные беспилотники атаковали Уфимский нефтеперерабатывающий завод в России, расположенный более чем в 1500 км от границы с Украиной. По данным российских источников, взрыв на территории НПЗ произошел в 02:38 по местному времени, а пожар охватил около 100 квадратных метров.

Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, российские Telegram-каналы. Уфимский НПЗ является одним из самых больших в России, его мощность достигает 20 миллионов тонн нефти в год. Как отмечает Коваленко, этот нефтеперерабатывающий центр имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку входит в группу предприятий, поставляющих топливо для ВС РФ.

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Официальной реакции власти Башкортостана пока нет. Между тем, российские СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что причиной возгорания якобы стали "технологические процессы".

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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