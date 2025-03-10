Дроны атаковали НПЗ в российской Самарской области: загорелся масштабный пожар

Ночью беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. По предварительным данным, удар был нанесен по Новокуйбышевскому НПЗ, входящему в группу "Роснефти".

Об этом сообщают Telegram-канал Astra, власти Самарской области, Минобороны РФ, пропагандистское издание РБК и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Telegram-каналы писали о возгорании на территории завода.

Власти Самарской области подтвердили атаку, однако заявили, что они были "безуспешными" - три беспилотника якобы уничтожены, а возгорания и повреждения не зафиксированы.

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Позже РБК сообщило о пожаре на складе в Новокуйбышевске на площади 1500 кв. м, но не уточнило, связано ли это с атакой дронов.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что Новокуйбышевский НПЗ действительно подвергся атаке. Он подчеркнул, что мощность предприятия – 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ. Завод производит стратегически важные для армии РФ нефтепродукты бензин, дизельное топливо и мазут.

О возможных повреждениях Коваленко не сообщил.

Минобороны РФ заявило, что ночью средства ПВО якобы уничтожили 9 украинских беспилотников: 3 – над Самарской областью, 2 – над Воронежской и Орловской, еще по 1 – над Белгородской и Курской областями.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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