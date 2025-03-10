Дрони атакували НПЗ у російській Самарській області: зайнялась масштабна пожежа

Вночі безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. За попередніми даними, удар був завданий по Новокуйбишевському НПЗ, який входить до групи "Роснєфті".

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, влада Самарської області, Міноборони РФ, пропагандистське видання РБК та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Telegram-канали писали про загорання на території заводу.

Влада Самарської області підтвердила атаку, проте заявила, що вона була "безуспішною" – три безпілотники нібито знищені, а загорянь і пошкоджень не зафіксовано.

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Пізніше РБК повідомило про пожежу на складі в Новокуйбишевську на площі 1500 кв. м, але не уточнило, чи пов’язано це з атакою дронів.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Новокуйбишевський НПЗ справді зазнав атаки. Він наголосив, що потужність підприємства – 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. Завод виробляє стратегічно важливі для армії РФ нафтопродукти – бензин, дизельне паливо та мазут.

Про можливі пошкодження Коваленко не повідомив.

Міноборони РФ заявило, що вночі засоби ППО нібито знищили 9 українських безпілотників: 3 – над Самарською областю, 2 – над Воронезькою та Орловською, ще по 1 – над Бєлгородською та Курською областями.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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