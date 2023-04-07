Дым на все поле: десантники уничтожили два российских танка и одну БМП (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ ликвидировали три боевых машины оккупантов.

Речь идет о танках Т-90 "Прорыв" и Т-72 и боевой машине пехоты россиян. Об этом сообщил Телеграмм-канал "Оперативний ЗСУ ".

"Повреждены и уничтожены российские танки Т-90, Т-72 и БМП 25 ОДШБр", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть военную технику, которая пылает и дымится. Черный дым разошелся по всему полю.

Вероятно, оккупанты заехали достаточно близко к позициям украинских военных и были быстро уничтожены. Видео, похоже, было снято с окопа после боя.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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