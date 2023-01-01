Эксперты спрогнозировали, что будет с долларом в январе

В начале 2023 особых валютных курсовых колебаний в Украине эксперты не прогнозируют. Стоимость американской валюты может составить 40-42 гривны.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что стабильность курса валют будет держаться даже в течение всего первого полугодия. Об этом он сказал в комментарии "Фактам".

"Текущая ситуация говорит, что не только на январь, но и на первое полугодие мы можем иметь достаточно стабильную ситуацию с колебаниями курса. Поэтому я не ожидаю каких-либо сильных колебаний на наличном и безналичном рынках", – отметил он.

О стабильности на валютном рынке заявляют и другие эксперты. Однако они предполагают, что доллар все же может немного подорожать. Так, директор департамента казначейства одного из украинских банков Герман Марченко в комментарии 24 канала допустил колебания курса в течение января-февраля. По его словам, они могут составить 3%.

Марченко отметил: "Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за доллар". Он считает, что курс доллара не превысит 42 гривны.

Ранее эксперт Олег Пендзин выразил уверенность, что в новом 2023 году не будет оснований для стремительного подорожания валюты.

Напомним, в правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен. В частности, ожидается, что в начале следующего года курс доллара составит 42 гривны, а к концу года вырастет до 50 грн/долл.

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