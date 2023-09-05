Экзотический завтрак: рецепт кокосовых сырников
Эти кокосовые сырники по рецепту от Shuba сделают ваш завтрак особенным.
Ингредиенты:
Сыр кисломолочный 9% – 400 г
Яйца куриные – 2 шт.
Мука пшеничная – 100 г
Сахар – 100 г
Кокосовая стружка – 80 г
Сахар ванильный – 10 г
Масло подсолнечное – 50 мл
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Способ приготовления:
Кисломолочный творог разотрите в миске. Добавьте взбитые с сахаром яйца, муку, кокосовую стружку, ванильный сахар и замесите тесто. Сформируйте из него колбаску, порежьте ее ломтиками в ширину 1-1,5 см и сформируйте круглые сырники.
Жарьте на среднем огне творожники с двух сторон. Перевернув на другую сторону, накройте крышкой, чтобы сырники хорошо прогрелись внутри. Подавайте с сахарной пудрой.
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