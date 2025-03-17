Есть план А и план Б» - Рубио о завершении войны между Украиной и Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о существовании двух стратегий, рассматриваемых в Вашингтоне для завершения войны России против Украины. По словам Рубио, нынешний конфликт сложный и продолжается уже третий год на растянутом фронте с многочисленными вызовами.

Он пояснил, что у Соединенных Штатов есть четкий план действий. Первый шаг – достичь прекращения огня, что позволит перейти к следующему этапу. Далее речь идет об организации мирных переговоров с привлечением сторон к диалогу, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти решение для устойчивого мира, который будет учитывать интересы всех участников. Об этом пишет CBS News.

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Рубио подчеркнул, что никто не ожидает, что переговорный процесс будет легким, однако без остановки боевых действий перейти ко второй части плана невозможно. Он подчеркнул, что именно поэтому президент США Дональд Трамп настаивает на первоочередном прекращении огня.

Дипломат отметил, что достичь продолжительного мира будет непросто, ведь это потребует значительных усилий и компромиссов с обеих сторон. Однако, подчеркнул Рубио, война не может продолжаться и Трамп четко заявил о своей решимости остановить ее, используя все доступные возможности.

Кроме того, Рубио оценил как "многообещающую" недавнюю встречу специального представителя Трампа Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 13 марта.

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