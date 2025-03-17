Є план А та план Б' - Рубіо про завершення війни між Україною та Росією

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про існування двох стратегій, які розглядають у Вашингтоні для завершення війни Росії проти України. За словами Рубіо, нинішній конфлікт є складним і триває вже третій рік на розтягнутому фронті з численними викликами.

Він пояснив, що Сполучені Штати мають чіткий план дій. Перший крок — досягти припинення вогню, що дозволить перейти до наступного етапу. Далі йдеться про організацію мирних переговорів із залученням сторін до діалогу, можливо, за допомогою човникової дипломатії, аби знайти рішення для сталого миру, який враховуватиме інтереси всіх учасників. Про це пише CBS News.

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Рубіо наголосив, що ніхто не очікує, що переговорний процес буде легким, однак без зупинки бойових дій перейти до другої частини плану неможливо. Він підкреслив, що саме тому президент США Дональд Трамп наполягає на першочерговому припиненні вогню.

Дипломат зазначив, що досягти тривалого миру буде непросто, адже це вимагатиме значних зусиль і компромісів з обох боків. Однак, підкреслив Рубіо, війна не може тривати далі, і Трамп чітко заявив про свою рішучість зупинити її, використовуючи всі доступні можливості.

Крім того, Рубіо оцінив як "багатообіцяючу" нещодавню зустріч спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 13 березня.

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