Эстетика old money для мужчин: четыре главных признака и подборка образов (фото)

Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин.

Эстетика old money уже не первый месяц возглавляет список трендов. Потому стилисты показали подборку образов для мужчин.

Школа стиля pumpyourstyle.studio на своей Instagram-странице заметили, что следует выбирать одежду с традиционным и классическим кроем. Речь идет о пиджаках с узкими лацканами, брюках с высокой посадкой и прямыми или слегка суженными штанинами.

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Стилисты призывали избегать скоротечных трендов.

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Для стилизации в стиле old money выбирайте одежду из качественных и природных материалов, таких как шерсть, лен, хлопок или шелк. Эти материалы придают одежде роскошный вид и гарантируют длительный срок службы.

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Также следует выбирать цвета в палитре монодроба, такие как черный, серый, хаки, коричневый, темносиний или белый. Приглушенные тона придадут изысканности вашему образу.

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Помимо этого, детали играют немаловажную роль. Добавьте к своему образу классические аксессуары, такие как часы, шелковые галстуки или карманные платки, металлические запонки, кожаные ремни. Важно, чтобы аксессуарная группа была качественной и соответствовала общему стилю.

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Стиль old money - Как стилизовать образ в стиле old money для мужчин - фото

Напомним, что стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

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