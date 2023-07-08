Естетика old money для чоловіків: чотири головні ознаки та підбірка образів (фото)

Естетика old money вже не перший місяць очолює перелік трендів. Тому стилісти показали підбірку образів для чоловіків.

Школа стилю pumpyourstyle.studio на своїй Instagram-сторінці зауважили, що варто обирати одяг з традиційним і класичним кроєм. Йдеться про піджаки з вузькими лацканами, брюки з високою посадкою і прямими або злегка звуженими штанинами.

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Стилісти закликали уникати швидкоплинних трендів.

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Для стилізації в стилі old money обирайте одяг з якісних та природних матеріалів, таких як вовна, льон, бавовна або шовк. Ці матеріали додають одягу розкішний вигляд і гарантують тривалий термін служби.

Також варто обирати кольори в палітрі монодробу, такі як чорний, сірий, хакі, коричневий, темносиній чи білий. Приглушені тони додадуть вишуканості вашому образу.

Крім цього, деталі грають важливу роль. Додайте до свого образу класичні аксесуари, такі як годинники, шовкові краватки або кишенькові хустинки, металеві запонки, шкіряні ремені. Важливо, щоб аксесуарна група була якісною та відповідала загальному стилю.

Нагадаємо, що стилісти назвали п'ять простих правил, щоб створити гардероб в стилі "тиха розкіш". Quiet luxury характеризується спокійною кольоровою гамою, класичними силуетами та преміальною якістю.

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