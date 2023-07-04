'Эта ночь покажет': эксперт прокомментировал вероятность взрыва на ЗАЭС

Российские оккупанты готовят возможную провокацию на ЗАЭС. Вероятность имитации удара по станции прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, россияне предпримут попытку сымитировать удар по ЗАЭС. Об этом Коваленко написал в своем Telegram-канале.

"Судя по всему, в ночь на 5 июля российские оккупанты всё же предпримут попытку сымитировать удар по ЗАЭС. Кто только не предупреждал за прошедшее время об опасности провокаций РОВ на ЗАЭС, от ГУР МО и заканчивая официальными лицами, россияне от задуманного не отказались", – сказано в сообщении.

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Эксперт отметил, что о планах оккупантов известно всему миру и никто не поверит в обвинение в этом ВСЕ, кроме самих россиян.

"На самом деле всё просто. Российские оккупанты ощущают, что они теряют Юг. СОУ фактически завершили очень сложную часть наступления, а именно – прорыв полосы обеспечения. При этом, ресурса сдерживать основные ударные группы украинской армии в основной линии у РОВ уже нет. Она его практически исчерпала. Что остаётся? Остаётся классический шантаж ядерной угрозой", – указал он.

Коваленко добавил, что угрозы подорвать ЗАЭС – это принуждение к остановке наступления Сил обороны Украины.

"Или вы останавливаетесь, или мы взрываем ЗАЭС. Но есть нюанс. Останавливаться никто не будет. А последствия такого шантажа, пускай даже на уровне имитации, без глобальной катастрофы, для россиян могут быть весьма неожиданными и весьма неприятными. Готовы ли они к рулетке с пятью патронами в барабане? Эта ночь покажет", – резюмировал он.

Напомним, в Генштабе ВСУ предупредили, что россияне планируют в ближайшее время провести провокации на Запорожской АЭС. В частности, на кровлях двух энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

Ранее в Запорожье начинаются учения на случай аварии на ЗАЭС.

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