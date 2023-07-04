'Ця ніч покаже': експерт прокоментував ймовірність вибуху на ЗАЕС

Російські окупанти готують можливу провокацію на ЗАЕС. Імовірність імітації удару по станції прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, росіяни зроблять спробу зімітувати удар по ЗАЕС. Про це Коваленко написав у своєму Telegram-каналі.

"Зважаючи на все, в ніч на 5 липня російські окупанти все ж таки зроблять спробу зімітувати удар по ЗАЕС. Хто тільки не попереджав за минулий час про небезпеку провокацій РОВ на ЗАЕС, від ГУР МО і закінчуючи офіційними особами, росіяни від задуманого не відмовилися", – сказано у повідомленні.

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Експерт зазначив, що про плани окупантів відомо усьому світу і ніхто не повірить у звинувачення у цьому ВСІ, окрім самих росіян.

"Насправді все просто. Російські окупанти відчувають, що вони втрачають Південь. СОУ фактично завершили дуже складну частину наступу, а саме – прорив смуги забезпечення. При цьому ресурсу стримувати основні ударні групи української армії в основній лінії РОВ вже не має. його практично вичерпала. Що залишається? Залишається класичний шантаж ядерною загрозою", – зазначив він.

Коваленко додав, що загрози підірвати ЗАЕС – це примус до зупинення настання Сил оборони України.

"Або ви зупиняєтеся, або ми вибухаємо ЗАЕС. Але є нюанс. Зупинятися ніхто не буде. А наслідки такого шантажу, нехай навіть на рівні імітації, без глобальної катастрофи, для росіян можуть бути дуже несподіваними і неприємними. Чи готові вони до рулетки з п'ятьма набоями в барабані? Ця ніч покаже", – резюмував він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ попередили, що росіяни планують найближчим часом провести провокації на Запорізькій АЕС. Зокрема, на дахах двох енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Раніше у Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок аварії на ЗАЕС.

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