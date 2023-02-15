Эти знаки зодиака очень скоро кардинально изменят жизнь

Юпитер сияет в знаке Овна, Венера освещает небо Рыб, в то время как Солнце и Сатурн объединяются в элегантности Водолея. Уроженцы трех знаков зодиака смогут воспользоваться милосердием звезд с 13 по 19 февраля.

По словам астрологов, во всех аспектах их жизни откроются радостные перспективы. У счастливчиков будет на руках необходимые карты, чтобы значительно улучшить свое текущее положение.

Весы

В течение этой недели Венера и Юпитер позволяют продемонстрировать свои социальные навыки и наладить новые отношения с людьми вокруг вас. Важно воспользоваться открывающимися перед вами возможностями в течение следующих нескольких дней, но тем более важно тщательно распоряжаться своим временем, чтобы не перегружать себя и вовремя достигать своих целей.

На работе Сатурн в Водолее приглашает вас сохранять позитивный настрой. Планета структурирования и индивидуальной ответственности поможет вам выстроить длительные отношения и легче продвигать ваши проекты. Такое поведение может принести вам больше хороших возможностей и заставить вас сиять среди толпы.

Скорпион

Звезды позволяют вам изменить определенные аспекты своей жизни, подвергая сомнению свои ценности. Возможно, вы не почувствуете эти изменения сразу, но со временем они появятся и повлияют на вашу жизнь, и это касается не только вашей рабочей жизни, но и ваших романтических отношений.

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Если вы недавно познакомились с кем-то новым и не знаете, какое решение принять, знайте, что ради этого человека стоит рискнуть. Дайте ему шанс. На личном уровне, когда Венера движется в Рыбах, вы скоро войдёте в новое и увлекательное время, которое сделает вас более счастливыми и уверенными.

Стрелец

Вы боитесь, что любовь, которую вы испытываете ко второй половинке, не ответит вам взаимностью. Все, что вам нужно сделать это честно поговорить и поднять некоторые важные моменты в ваших отношениях, чтобы ситуация прояснилась. В то же время обязательно выслушайте, чтобы решить ваши недоразумения.

Юпитер находится в Овне и приносит вам отличные новости. С начала этой недели вы можете ожидать любопытных возможностей. Чтобы не упустить свой шанс, астрологи настойчиво советуют следить за этой возможностью и не перегружаться никогда не заканчивающейся работой.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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