Это действительно самое эффективное самодельное средство: Как легко очистить металлические и керамические кружки от следов чая

Как очистить металлические и керамические чашки от следов чая

Любимый кофе или чай могут дарить нам много радости, но одновременно оставлять неприятные следы на стенках чашек, которые со временем становятся смазочными и влияют на вкусовые напитки.

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Очистка посуды может стать вызовом, но мы обнаружили простой и эффективный способ вернуть чашке их первозданную чистоту. Для этого вам понадобятся обычные ингредиенты, которые наверняка уже есть в вашей кухне, пишет издание Express.

Первый шаг – отпарить чашку. Для этого нагрейте воду до кипения и залейте ею внутреннюю часть чашки. Дайте воде несколько минут подойти, чтобы она смогла размягчить остатки чая или кофе. После этого слегка затрясите чашку и выбросьте воду;

Выбираем ингредиенты для очищения. Вот что вам понадобится:

соль (1-2 столовые ложки);

Сода (1 столовая ложка);

Горячая вода (достаточно для заполнения чашки);

Металлическая тряпка или мягкая губка с небольшими абразивными волокнами.

Готовим раствор. Соедините соль и соду в чашке, добавьте несколько капель горячей воды и перемешайте, пока не образуется паста с однородной текстурой. Рекомендуется ограничиться использованием соды и соли на металлических чашках, поскольку они могут оставить микродрапины.

Нанесите полученную пасту на внутреннюю часть чашки, особое внимание уделяя загрязненным участкам. Затем оставьте чашку на несколько минут (5-10 минут), чтобы паста смогла действовать.

Возьмите металлическую тряпку или мягкую губку и тщательно вымойте внутреннюю часть чашки, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Лишним будет нанести дополнительное давление на места с крепкими загрязнениями.

После того, как вы вымыли чашку и убедились, что все следы чая и кофе исчезли, хорошо промойте под проточной водой. Убедитесь, что все остатки паста и загрязнения смыты.

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