'Это новый этап войны': астролог назвала три города, по которым РФ будет бить ракетами

Россия в апреле 2023 года не прекратит ракетных ударов по Украине. Большая угроза нависнет над тремя городами, которые враг будет усиленно атаковать.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук. По ее словам, российский диктатор решил перейти к новому этапу войны.

"Готовится новая война Владимира Путина. Война будет идти на истощение. Это новый этап. Могут увеличиться новые ракетные удары в трех городах: Запорожье, Харьков, Днепр. Будьте бдительны и аккуратны, особенно те, кто находится на этих территориях", – отметила она.

Астролог подчеркнула, что апрель окажется сложным месяцем – большие потери будут с обеих сторон, но ВСУ удастся достичь успехов на фронте и нанести урон противнику.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.