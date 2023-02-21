Это убивает комнатные растения: какие 3 ошибки нельзя допускать при пересадке

Иногда возникает необходимость пересадить комнатные растения в другой горшок. Следует знать об этих 3 распространенных ошибках, которые допускают при пересадке домашних растений, чтобы не погубить зеленых любимцев. Об основных правилах во время пересадки пишет ресурс "Моя дача. Сад и огород".

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Что нельзя делать, чтобы цветы не погибли в новых условиях:

Не пересаживайте растение в слишком большой горшок. Он должен быть всего на 2-3 см больше предыдущего, чтобы наземная часть могла нормально развиваться, ведь растению понадобятся силы, чтобы заполнить почву корнями. При этом будет плохо усваиваться вода и это может привести к гниению;

Не пересаживайте растения в период покоя, обычно это зимний период. Пересадка имеет смысл только, если растение перелили водой и оно начало загнивать;

Удобрения можно вносить через 2-3 недели после пересадки, так как новая почва и так содержит достаточно питательных веществ. Это создает риск слишком подкормить растение.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет. А если вы хотите вернуть к жизни увядшие комнатные растения, в этом поможет один дешевый и эффективный препарат.

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