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Фермеры назвали дешевый способ, который поможет избавиться от жуков без химии

Анастасия Крыщук

Фермеры назвали дешевый способ, который поможет избавиться от жуков без химии

Колорадские жуки могут доставить немало хлопот и испортить урожай картофеля. Многие украинцы используют агрессивную химию для борьбы с вредителями, но это также может повлиять на питательность и безопасность урожая.

Опытные фермеры имеют свои советы по бюджетному методу борьбы с колорадскими жуками без химии. Для этого понадобится горчичный порошок.

С помощью горчичного порошка можно прогнать колорадских жуков, осевших картофель, помидоры и баклажаны. Для приготовления средства понадобится 200 г порошка, который нужно развести на 10 литров горячей воды.

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Полученный раствор следует оставить на 2-3 часа, а затем процедить через марлю. В смесь после этого следует добавить 5 столовых ложек 9% уксуса и 50 г хозяйственного мыла, которое необходимо натереть на терке.

Возделывать картофель и другие культуры таким раствором достаточно раз в неделю. Средством можно пользоваться дважды в неделю для профилактики против других вредителей.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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