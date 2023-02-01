Февраль начался с магнитными бурями: сколько будут продолжаться и как повлияют на метеозависимых

Магнитные бури сопровождают нас ежемесячно, и февраль не стал исключением. С первых чисел луны Землю накроет относительно мощная волна. Магнитосфера планеты находится в возбужденном состоянии и может оказывать влияние на живые организмы.

1 февраля следует ожидать бурю интенсивностью 4 балла, она продлится весь день, сообщает Meteoagent. Однако уже 2 числа интенсивность пойдет на убыль, прогнозируется снижение до 3 баллов. Начиная с 3 февраля мощность бурь упадет до 2 баллов. Очередного скачка интенсивности следует ожидать начиная со второй недели месяца. По показателям исследователей, в течение месяца геомагнитная активность будет ощутима, однако не на самом высоком уровне.

Бури в начале февраля

Во время геомагнитных штормов человек может ощущать головные боли и мигрень, быстрое сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и увеличивать или снижать давление. Чаще дискомфорт или боли во время погодных изменений испытывают люди, имеющие какие-либо врожденные или приобретенные заболевания.

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Чтобы обезопасить организм, важно соблюдать несколько простых правил. Они могут показаться максимально простыми и общеизвестными, однако следует добавить эти пункты в распорядок дня.

Для начала, чаще дышите свежим воздухом, для этого вы можете выходить на прогулку или просто проветривать комнату.

Добавьте в рацион полезные продукты, начните со свежих овощей и зелени.

Уменьшите количество выпитого на день кофе.

Старайтесь избегать стресса и вовремя ложиться спать, чтобы организм успевал восстановить силы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, в феврале планету охватит четырехдневная магнитная буря. Ученые назвали точные даты и рассказали, как защитить организм.

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