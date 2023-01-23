Фильм Шона Пенна с участием Зеленского во время войны покажут на Берлинале-2023

Документальная кинолента о вторжении россии, в которой принял участие президент Владимир Зеленский, планируется в этом году на кинофестивале в Берлине. Ранее известный кинорежиссер Шон Пенн приезжал в Украину, и начиная с 2021 года записывал все, что происходило в стране в этот период перед вторжением.

Как пишет Deadline, фильм "Суперсила" покажут в рамках внеконкурсной программы на 73-м ежегодном Берлинском кинофестивале. Событие продлиться с 16 по 26 февраля 2023 года, что совпадает с годовщиной российского вторжения.

Читайте также Известный телеведущий про выживание в экстремальных условиях Беар Гриллс был замечен в Украине.

Отмечается, что в фильме также использованы кадры из Киева в тот момент, когда началось вторжение россии.

По словам художественного руководителя из Берлина Карло Чатриана, "этот документальный фильм, снятый при очень сложных обстоятельствах, но это также фильм, рассказывающий о роли искусства и художников в трудные времена".

Как сообщает издание, показ станет одним из главных событий в Берлине, который в этом году приходится на годовщину российского вторжения.

На фестиваль приедут около 50 профессионалов украинской индустрии.

Кроме того, в рамках фестиваля покажут 9 украинских фильмов, в том числе новый фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт".

Берлинале - один из старейших известных кинофестивалей. Ежегодно во время этого события проходят показы около 400 фильмов. Фестиваль посещают более 200 тысяч зрителей.

Что известно про приезд Шона Пенна

Голливудская звезда Шон Пенн удивил пребыванием в Киеве 22 февраля 2022 года на фоне эвакуации из Украины дипломатов США.

Фото актера в Киеве опубликовал в Твиттере журналист Владислав Давидзон.

Отметим, что до этого известный режиссер Шон Пенн уже посещал Украину – в ноябре 2021 года.

Тогда его визит, в частности, осветил Генштаб ВСУ: актер посетил Донбасс и позиции украинских военных.

Цель голливудской звезды на тот момент была – снять документальный фильм об Украине.

За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

Осенью 2022 года голливудский актёр и режиссер Шон Пенн в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подарил Зеленскому свою статуэтку "Оскар" - главный приз Американской киноакадемии.

Актёр назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.

Напомним, что в сентябре МИД россии внесло Шона Пенна и его коллегу, актёра Бена Стиллера, в "стоп-лист", запретив им въезд на территорию страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!