Газон будет в порядке: топ-3 способа отпугнуть кротов с участка

Кроты очень известны среди огородников и садоводов млекопитающие. Эти небольшие животные живут в подземных норах, которых они могут нарывать так много, что представляют угрозу посевам. Особенно неприятно, если ваш ухоженный газон только за ночь может превратиться в поле для гольфа, поскольку кроты прорывают ходы и на поверхность.

И хотя деятельность кротов полезна для почвы, следует все же отвадить их с приусадебного участка, чтобы не пришлось высаживать новые газоны.

Читайте также: Сельдь и пиво: гуманные способы избавиться от кротов на огороде

Опытные огородники говорят, что с кротами можно бороться разными методами, и необязательно кардинальными, которые могут привести к смерти животного.

Например, можно использовать специальные кротоловки – они "ловят" животное живым и его потом можно отнести подальше от газонов. Кротов можно пугать с помощью специальных вибрирующих и ультразвуковых устройств. А еще можно применить репелленты – они имеют неприятный запах для кротов, так что животные просто не будут приближаться к таким местам.

Например, существует несколько вариантов отпугивания кротов от газона с помощью дегтя, спирта и эфирных масел.

Читайте также: Острый перец и горчица: как избавиться от улиток на огороде

Первый способ: смешайте деготь или мастику с нашатырным спиртом или растворителем краски. Создайте консистентную пасту. Распределите полученную пасту вдоль границы газона или вокруг бугорков и туннелей, созданных кротами. Старайтесь покрыть площадь, которую вы хотите защитить.

После полива газона такая паста может смываться, поэтому регулярно проверяйте и возобновляйте защитный слой, если это необходимо.

Способ второй: можно заложить в кроткие норы тряпки пропитанные ароматной жидкостью. Например, это может быть уксус или скипидар или деготь.

Способ третий: можно добавить в воду эфирные масла, такие как мята, кайенский перец или эвкалипт и полить газоны. Эти масла обладают неприятным запахом для кротов и могут помочь отпугнуть их.

А еще питайте отвары трав или цветов, обладающих сильным ароматом. Этими отварами раз в неделю поливают газоны и кроты избегают таких мест.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

Зимой стволы деревьев и кустарников быстро оголяются под влиянием лучей солнца и оседающего на них снега. Поэтому они могут легко повредить грызуны и морозы. Не нужно откладывать лечение деревом до весны. Поскольку за зиму холода и животные могут серьезно повредить вашим растениям.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!