Генштаб ВСУ показал работу украинской авиации на Запорожском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага и приближать победу Украины в войне против России. Так, в Запорожском направлении показали впечатляющую работу авиации ВСУ.

Видео боевой работы опубликовано на Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На ролике слышно, как российский оккупант с позывным "Тайга" жалуется, что по нему уже отработала "вертушка".

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"Боевая работа армейской авиации Вооруженных Сил Украины на запорожском направлении. Эффективность подтверждена оккупантами. Уничтожаем врага – приближаем Победу!" – говорится в подписи к видео.

Генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в эфире FREEДОМ заявил, что на Запорожском направлении российские кафиры не имеют успеха и активно пытаются противодействовать возможному наступлению ВСУ.

Такая же ситуация сложилась в Донецком и Луганском направлениях, где враг создает сильные позиции и увеличивает количество личного состава и бронетехники.

Ягун говорит, что оккупанты очень активно готовятся именно к концу февраля к активным действиям. Впрочем, немалое влияние имеет погода.

Напомним, что руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин рассказал, готовы ли россияне к наступлению на Запорожском направлении. По его словам, оккупанты не смогли создать там мощную группировку.

Ранее Ерин сообщал, что оккупанты готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, россияне планируют отбить атаку и уйти в собственное наступление.

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