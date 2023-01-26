Генштаб ЗСУ показав роботу української авіації на Запорізькому напрямку (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога та наближати перемогу України у війні проти росії. Так, на Запорізькому напрямку показали вражаючу роботу авіації ЗСУ.

Відео бойової роботи опублікували на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України. На ролику чутно, як російський окупант з позивним "Тайга" скаржиться, що по ньому вже відпрацювала "вертушка".

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"Бойова робота армійської авіації Збройних Сил України на запорізькому напрямку. Ефективність підтверджено окупантами. Нищимо ворога – наближаємо Перемогу!" – йдеться у підписі до відео.

Відео дня

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі FREEДОМ заявив, що на Запорізькому напрямку російські окупанти не мають успіху і активно намагаються протидіяти можливому наступу ЗСУ.

Така ж ситуація склалася на Донецькому та Луганському напрямках, де ворог створює сильні позиції та збільшує кількість особового складу та бронетехніки.

Ягун каже, що окупанти дуже активно готуються саме на кінець лютого до активних дій. Утім, чималий вплив має погода.

Нагадаємо, що керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євгеній Єрін розповів, чи готові росіяни до наступу на Запорізькому напрямку. За його словами, окупанти не змогли створити там потужне угрупування.

Раніше Єрін повідомляв, що окупанти готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку. За його словами, росіяни планують відбити атаку та піти у власний наступ.

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