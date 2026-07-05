Греческий опыт: как охладить помещение без кондиционера в считанные минуты

В летнюю жару кондиционер кажется лучшим способом охладить жилище. Однако он далеко не в каждом доме, а постоянная работа такого прибора существенно увеличивает затраты на электроэнергию. Именно поэтому многие ищут доступные альтернативы.

Как сообщает NLC, в Греции, где летняя температура нередко превышает +35…+40 градусов, уже много лет пользуются простым домашним способом охлаждения помещения. Для этого понадобятся только пластиковые бутылки, вода и морозильник.

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Как работает метод

Бутылки нужно заполнить водой примерно на 80%, после чего оставить в морозильной камере на ночь. На следующий день замерзшую воду можно использовать в качестве импровизированного охладителя воздуха.

Лучший результат достигается, если поставить бутылки перед вентилятором или за ним. Воздух будет проходить мимо холодной поверхности льда и будет поступать в комнату уже заметно прохладнее.

По словам экспертов, вблизи такого "охладителя" температура может снизиться примерно на 1-2 градуса. Хотя этот способ не способен полностью заменить кондиционер, он помогает сделать пребывание в комнате более комфортным в жаркие дни.

Когда метод будет наиболее эффективным

Специалисты отмечают, что такой способ лучше работает в небольших помещениях или рядом с местом, где человек отдыхает или работает. Для охлаждения всей большой квартиры его эффективности может оказаться недостаточно.

Также следует помнить о конденсате. При таянии льда на бутылках будет образовываться влага, поэтому под них рекомендуют поставить тарелку, миску или другую емкость, чтобы защитить мебель и пол от воды.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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