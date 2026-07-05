Грецький досвід: як охолодити приміщення без кондиціонера за лічені хвилини

У літню спеку кондиціонер здається найкращим способом охолодити оселю. Проте він є далеко не в кожному будинку, а постійна робота такого приладу суттєво збільшує витрати на електроенергію. Саме тому багато людей шукають доступні альтернативи.

Як повідомляє NLC, у Греції, де літня температура нерідко перевищує +35…+40 градусів, уже багато років користуються простим домашнім способом охолодження приміщення. Для цього знадобляться лише пластикові пляшки, вода та морозильна камера.

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Як працює метод

Пляшки потрібно заповнити водою приблизно на 80%, після чого залишити їх у морозильній камері на ніч. Наступного дня замерзлу воду можна використовувати як імпровізований охолоджувач повітря.

Найкращий результат досягається, якщо поставити пляшки перед вентилятором або позаду нього. Потік повітря проходитиме повз холодну поверхню льоду й надходитиме до кімнати вже помітно прохолоднішим.

За словами експертів, поблизу такого "охолоджувача" температура може знизитися приблизно на 1–2 градуси. Хоча цей спосіб не здатний повністю замінити кондиціонер, він допомагає зробити перебування в кімнаті комфортнішим у спекотні дні.

Коли метод буде найбільш ефективним

Фахівці зазначають, що такий спосіб найкраще працює у невеликих приміщеннях або поруч із місцем, де людина відпочиває чи працює. Для охолодження всієї великої квартири його ефективності може бути недостатньо.

Також варто пам'ятати про конденсат. Під час танення льоду на пляшках утворюватиметься волога, тому під них рекомендують поставити тарілку, миску або іншу ємність, щоб захистити меблі та підлогу від води.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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