Группа 'Асгард' в Донецкой области ликвидировала два российских танка, один из которых стоит 2,5 млн долларов (видео)

Недалеко от населенного пункта Кодемы в Донецкой области украинские бойцы ликвидировали сразу два российских танка Т-80 и новейший Т-90М "Прорыв", который стоит около 2,5 млн долларов.

Вражеская техника была повреждена с помощью дронов-камикадзе. Видео появилось в сети.

Читайте также: FPV-дрон СБУ уничтожил дефицитную российскую боевую машину "Терминатор" и нескольких оккупантов (видео)

Отмечается, что работала группа "Асгард" подразделения "Очи" совместно с бойцами 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и Третьей отдельной штурмовой бригады "Крылья".

"Наши бойцы продолжают успешно уничтожать дорогостоящую российскую бронетехнику с помощью дронов-камикадзе. На этот раз в районе населенного пункта Кодемы в Донецкой области были поражены два российских танка, один из которых - самый современный Т-90М "Прорыв", и еще советский Т-80", – указывается в описании к видео.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!