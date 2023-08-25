Хирурги спрогнозировали, когда биологические мужчины смогут рожать

В Великобритании была проведена революционная 17-часовая операция по трансплантации матки. Хирурги имплантировали орган 34-летней женщине, живущей в Англии и родившейся без матки.

Как сообщает DailyMail, матку женщине передала ее сестра, уже имеющая детей. Она надеется, что теперь сестра сможет иметь своих потомков.

Теперь медики оптимистично настроены, что в этом году женщина сможет успешно пройти процедуру оплодотворения и родить собственного ребенка.

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Один из хирургов, участвовавший в трансплантации матки, отметил, что такая процедура может означать, что вскоре биологические мужчины смогут рожать. Однако "этим пациентам придется ждать до двух десятилетий".

По словам всемирно известных специалистов в области трансплантации, для того чтобы сделать эту операцию реальностью для мужчин, потребуются лишь небольшие изменения. Матки могут быть получены от умерших женщин и доноров, решивших удалить свои собственные репродуктивные органы, пишет издание. Профессор Ричард Смит из Имперского колледжа Лондона, осуществившего трансплантацию матки, добавил, что законодательство Великобритании обязывает медиков оказывать биологическим и трансгендерным женщинам одинаковую помощь, но хирурги еще не готовы.

Он объяснил, что препятствия включают различия в анатомии таза и кровеносных сосудов между полами, а также микробиом, совокупность микроорганизмов, естественно живущих в организме человека.

"Я так понимаю, что трансплантация трансгендеров будет проходить много лет спустя. Нужно пройти очень много шагов. Я подозреваю по меньшей мере 10-20 лет", — сказал врач.

Он также напомнил, что транс-женщины пока не могут забеременеть, поскольку из-за того, что они рождены мужчинами, их тела не производят яйцеклетки, необходимые для оплодотворения, в дополнение к тому, что у них нет матки для вынашивания ребенка. Однако с медицинской точки зрения это вполне может стать реальностью.

Профессор Матс Браннстром, главный врач Гетеборгского университета в Швеции, помогший родить первое живое из пересаженной матки в 2014 году, сказал, что он регулярно получает электронные письма от мужчин.

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"Но есть риск, что мы поспешим с этим, потому что у нас есть пациенты, которые очень заинтересованы. Я говорю им, что мы провели недостаточно исследований, но я думаю, что это станет возможным в будущем. Это может занять пять или 10 лет, я бы сказал", – добавил ученый.

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