Идеальные блины на Масленицу, которые не рвутся: рецепт и советы для начинающих

С приготовлением блинов на Масленицу может справиться даже начинающий. Рецепты солнечных символов достаточно просты, чтобы их повторить.

Однако если у вас блины при жарке постоянно прилипают к сковороде, стоит знать несколько простых правил, как это предотвратить. UAPortal собрал для вас правила жарки блинов, чтобы они не рвались и не липли в сковороду.

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Правильно вымешивайте тесто – оно должно быть не слишком редким и не слишком густым. Лучше всего, когда оно за консистенцию напоминает ряженку.

Чтобы блины не липли, следует также в тесто добавить масла. А вместо соды используйте разрыхлитель, тогда блины получатся рыхлыми и легкими.

Следует всегда придерживаться рецепта.

Тесто можно приготовить на воде или на молоке, или на кефире.

Не жалейте для теста яиц – тогда блины не будут рваться и прилипнуть к сковороде.

Используйте для приготовления блюд только качественные продукты. Если вы заметили, что молоко начало подкисать, бросьте прямо в тесто щепотку соды – она нейтрализует лишнюю кислоту.

После того как вы замесили тесто, дайте ему настояться минут 10-15.

Чтобы блины не липли в сковороду, старайтесь не использовать новые сковородки, даже если вы их обработали перед использованием по всем правилам инструкции.

Лучше всего для жарки блинов подходят сковородки с антипригарным покрытием. Подходят и чугунные сковороды, однако их нужно смазывать растительным маслом перед первым обжариванием блина.

Перед жаркой блинов сковороду нужно хорошо разогреть, степень ее "готовности" можно определить каплей теста - если оно сразу начинает подсыхать и становится золотистым, сковорода готова для жарки.

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Также сковороду некоторые хозяйки перед жаркой блинчиков смазывают сырым картофелем, говорят, что это надежный способ, чтобы первый блин не взялся комом.

Чтобы не разорвать блины во время переворачивания, используйте широкую деревянную лопатку.

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