Как приготовить сытный пирог из блинов на Масленицу: простой рецепт

Уже скоро начнется Масленица, на которую принято готовить молочные продукты, в частности блины. Но не стоит пренебрегать другими блюдами. Можно приготовить вкусный и сытный блинный пирог с курицей и грибами. Это простой рецепт, потому приготовить это блюдо сможет каждый.

Для приготовления блинов взбейте 3 яйца из 0,5 чайной ложки соли и 1 столовой ложки сахара. Влейте 500 мл теплой воды и взбейте еще раз. Добавьте полчайной ложки разрыхлителя теста, 200-220 г муки и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте в тесто 2 ст. л растительного масла и оставьте на 10 минут. Разогрейте сковороду. Налейте тесто тонким слоем на сковороду и готовьте в среднем огне к румяности с двух сторон.

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Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 700 г;

шампиньоны – 500 г;

средняя луковица – 1 шт;

петрушка – 4 веточки;

масло – 2 ст. л;

сливки 20% жирности – 150 мл;

полутвердый сыр – 200 г;

тонкие блины – 20 шт;

соль по вкусу;

молотый черный перец по вкусу.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Грибы почистите и нарежьте пластинами или ломтиками. Лук для начинки блинного пирога мелко порубите. Петрушку вымойте, обсушите бумажным полотенцем, а листики мелко нашинкуйте.

Нагрейте сковороду, обжарьте курицу со всех сторон, после чего положите ее отдельно и немного подрумяньте на сковороде лук и грибы, чтобы они были еще хрустящими. Можно добавить немного сливочного или масла. Поверните курицу в сковороду и жарьте на слабом огне 5 минут. Влейте сливки, посолите и поперчите. После чего извлеките начинку для пирогов и дайте ей немного остыть.

Добавьте в начинку для остывшего блина петрушку. Размельчите в блендере до получения однородной массы. Попробуйте начинку и добавьте еще специй, доведя ее по вкусу.

Полутвердый сыр натрите на средней терке. Выкладывайте блины в форму соответствующего размера и промазывайте начинкой и посыпьте сверху сыром каждый слой. Верх блинного пирога тоже покройте начинкой и посыпьте сыром. Нагрейте духовой шкаф до 180°C. Пирог выпекайте 15-20 минут. На стол подавайте горячим или теплым. Можно украсить пирог петрушкой.

Приятного аппетита!

Напомним, UAportal рассказал об истории, традициях и запретах на Масленицу. Украинцы издавна соблюдают правила празднования и передают эти знания из поколения в поколение.

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