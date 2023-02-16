Як приготувати ситний пиріг з млинців на Масляну: простий рецепт

Вже скоро почнеться Масляна, на яку заведено готувати молочні продукти, зокрема млинці. Але не варто нехтувати іншими стравами. Можна приготувати смачний та ситний млинцевий пиріг з куркою та грибами. Це простий рецепт, тому приготувати цю страву зможе кожен.

Для приготування млинців збийте 3 яйця з 0.5 чайної ложки солі та 1 столової ложки цукру. Влийте 500 мл теплої води та збийте суміш ще раз. Додайте пів чайної ложки розпушувача тіста, 200-220 г борошна та перемішайте до однорідної консистенції. Додайте до тіста 2 ст. л олії та залиште на 10 хвилин. Розігрійте пательню. Налийте тісто тонким шаром на сковорідку та готуйте на середньому вогні до рум'яності з двох боків.

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Інгредієнти для начинки:

куряче філе – 700 г;

печериці – 500 г;

середня цибулина – 1 шт;

петрушка – 4 гілочки;

олія – 2 ст. л;

вершки 20% жирності – 150 мл;

напівтвердий сир – 200 г;

тонкі млинці – 20 шт;

сіль до смаку;

мелений чорний перець до смаку.

Куряче філе наріжте невеликими кубиками. Гриби почистьте та наріжте пластинами або скибочками. Цибулю для начинки млинцевого пирога дрібно порубайте. Петрушку вимийте, обсушіть паперовим рушником, а листочки дрібно наріжте.

Нагрійте сковорідку, курку обсмажте з усіх боків, після чого покладіть її окремо та трохи підрум'яньте на пательні цибулю та гриби, щоб вони були ще хрумкими. Можна додати трохи вершкового масла або олії. Поверніть курку в сковороду і смажте на слабкому вогні 5 хвилин. Влийте вершки, посоліть і поперчіть. Після чого вийміть начинку для пирогів і дайте їй трохи охолонути.

Додайте в начинку для млинця, яка охолола, петрушку. Подрібніть у блендері до одержання однорідної маси. Скуштуйте начинку та додайте ще спецій довівши її до смаку.

Напівтвердий сир натріть на середній тертці. Викладайте млинці в форму відповідного розміру та промазуйте начинкою і посипте зверху сиром кожен шар. Верх млинцевого пирога теж покрийте начинкою та посипте сиром. Нагрійте духовку до 180°C. Пиріг випікайте 15-20 хвилин. На стіл подавайте гарячим або теплим. Можна прикрасити пиріг петрушкою.

Смачного!

Нагадаємо, UAportal розповів про історію, традиції та заборони на Масляну. Українці здавна дотримуються правил святкування та передають ці знання з покоління в покоління.

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