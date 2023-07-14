Идеальный вариант вегетарианского ужина: рецепт болгарского перца, фаршированного карри

Это легкое вегетарианское блюдо, которое очень просто делается. Пряность придает ему особую изюминку.

Ингредиенты:

– перец сладкий – 2 шт.

– Рис отварной – 200 г

– оливковое масло – 1 ст. л.

– морковь – 1 шт.

– Томаты – 2 шт.

– Лук репчатый – 1/2 шт.

– чеснок, зубчики – 1 шт.

– Кинза свежая – 2 ст. л.

– лимон, цедра – 1/2 шт.

– соль – 1/2 ч. л.

– Тмин молотый – 1/2 ч. л.

– перец чили, порошок – 1/4 ч. л.

– Гарам масала – 3 г

– Куркума – 1/2 ч. л.

Читайте также: Рецепт низкокалорийного тарта с молодыми овощами: идеальный вариант летнего ужина

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты кроме перца.

2. Вымойте и высушите перцы, срежьте верхушки и почистите изнутри.

3. Нафаршируйте перцы и накройте верхушками, сбрызните оливковым маслом и выложите на противень, заполненный водой на 1 см.

4. Запекайте 40 минут при 180 градусах.

Советуем также обратить внимание на рецепт баклажанов с медом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!