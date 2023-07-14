Идеальный вариант вегетарианского ужина: рецепт болгарского перца, фаршированного карри
Это легкое вегетарианское блюдо, которое очень просто делается. Пряность придает ему особую изюминку.
Ингредиенты:
– перец сладкий – 2 шт.
– Рис отварной – 200 г
– оливковое масло – 1 ст. л.
– морковь – 1 шт.
– Томаты – 2 шт.
– Лук репчатый – 1/2 шт.
– чеснок, зубчики – 1 шт.
– Кинза свежая – 2 ст. л.
– лимон, цедра – 1/2 шт.
– соль – 1/2 ч. л.
– Тмин молотый – 1/2 ч. л.
– перец чили, порошок – 1/4 ч. л.
– Гарам масала – 3 г
– Куркума – 1/2 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты кроме перца.
2. Вымойте и высушите перцы, срежьте верхушки и почистите изнутри.
3. Нафаршируйте перцы и накройте верхушками, сбрызните оливковым маслом и выложите на противень, заполненный водой на 1 см.
4. Запекайте 40 минут при 180 градусах.
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