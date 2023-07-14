Ідеальний варіант вегетаріанської вечері: рецепт болгарського перцю, фаршированого карі
Це легка вегетаріанська страва, яка дуже просто робиться. Прянощі надають їй особливої родзинки.
Інгредієнти:
– Перець солодкий – 2 шт.
– Рис відварений – 200 г
– Оливкова олія – 1 ст. л.
– Морква – 1 шт.
– Томати – 2 шт.
– Цибуля ріпчаста – 1/2 шт.
– Часник, зубчики – 1 шт.
– Кінза свіжа – 2 ст. л.
– Лимон, цедра – 1/2 шт.
– Сіль – 1/2 ч. л.
– Кмин мелений – 1/2 ч. л.
– Перець чилі, порошок – 1/4 ч. л.
– Гарам масала – 3 г
– Куркума – 1/2 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Змішайте всі інгредієнти, крім перцю.
2. Помийте та висушіть перці, зріжте верхівки та почистіть зсередини.
3. Нафаршируйте перці і накрийте верхівками, збризніть оливковою олією і викладіть на деко, заповнене водою на 1 см.
4. Запікайте 40 хвилин при 180 градусах.
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