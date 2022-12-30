'Идет подготовка к наступлению на Киев': астролог дала прогноз по ходу войны

Украину до конца года ждут хорошие новости с фронта, у ВСУ будут успехи. Однако глава Кремля Владимир Путин не отказался от планов захватить Киев.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук. "До конца года, те векторы, на которых мы сконцентрированы сейчас, могут сыграть с нами злую шутку... В ближайшее время идет большая нагрузка. Однако, могут быть какие-то хорошие новости с фронта. Должны получить какое-то оружие, ожидается массовая поставка. Идут хорошие поступки для нашей страны", – отметила астролог.

По ее словам, у ВСУ не хватает оружия, чтобы дать полный отпор агрессору, а войска Путина готовят новое наступление на Украину. Тимощук подчеркнула, что некоторым стоит переехать из городов в села, поскольку в больших населенных пунктах будут проблемы не только со светом, но и теплом.

"Мы имеем очень сильный конфликт. Это непримиримый конфликт. Марс управляет всей ситуацией. Марс – это бог войны, и подготовка идет к наступлению на Киев. Люди в страхе и не понимают, что будет происходить. Хорошего прогноза по Киеву сказать не могу. Ситуация сложнейшая, чем дальше идем в зиму, тем будет больше холода. Опасность будет с разных сторон. Может готовиться наступление, но когда это произойдет, сказать сложно", – подчеркнула астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.